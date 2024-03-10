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Экономика

Aramco сообщила о сокращении прибыли в 2023 году на 25%

время публикации: 10 марта 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 12:58
Aramco сообщила о сокращении прибыли в 2023 году на 25%
AP Photo/Eric Gay

Государственная саудовская нефтедобывающая компания Aramco сообщила о снижении прибыли в 2023 году на 25% по сравнению с 2022 годом до 121,3 миллиарда долларов.

Доходы компании снизились на 17% до 440,9 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в 2022 году на фоне вторжения России в Украину и роста цен на энергоносители компания получила рекордную прибыль. Несмотря на снижение прибыли в 2023 году на 25%, речь идет о втором показателе в истории компании.

Компания подтвердила решение отменить инвестицию 40 миллиардов долларов в 2024-2028 годах в увеличение добычи с 12 до 13 миллионов баррелей нефти в сутки. Вместо этого компания планирует вложить значительные средства в увеличение объемов добычи природного газа на 60% к 2030 году.

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