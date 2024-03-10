Aramco сообщила о сокращении прибыли в 2023 году на 25%

Государственная саудовская нефтедобывающая компания Aramco сообщила о снижении прибыли в 2023 году на 25% по сравнению с 2022 годом до 121,3 миллиарда долларов.

Доходы компании снизились на 17% до 440,9 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в 2022 году на фоне вторжения России в Украину и роста цен на энергоносители компания получила рекордную прибыль. Несмотря на снижение прибыли в 2023 году на 25%, речь идет о втором показателе в истории компании.

Компания подтвердила решение отменить инвестицию 40 миллиардов долларов в 2024-2028 годах в увеличение добычи с 12 до 13 миллионов баррелей нефти в сутки. Вместо этого компания планирует вложить значительные средства в увеличение объемов добычи природного газа на 60% к 2030 году.