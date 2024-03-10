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Экономика

Правительство одобрило бюджет Управления еврейского национального самосознания

время публикации: 10 марта 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 12:23
Ави Маоз (партия "Ноам")
Yonatan Sindel/Flash90

Министры утвердили в ходе телефонного голосования бюджет Управления еврейского национального самосознания, находящегося в ведении замминистра в министерстве главы правительства Ави Маоза (партия "Ноам"), в рамках реализации коалиционных соглашений.

Общий бюджет управления на 2024 год составит 20,5 миллионов шекелей, из которых 6 миллионов шекелей – на рекламу и разъяснительную работу, 8 миллионов шекелей – на "продвижение народного единства и взаимного общественного поручительства ("арвут ададит"), укрепление духа волонтерства на благо общества и страны".

Еще 2 миллиона шекелей пойдут на "укрепление связи с Иерусалимом и продвижение ценностей Израиля как национального государства еврейского народа". 1,5 миллиона шекелей будут потрачены на работу центра обращений общественности, 1 миллион – на работу Центра наследия Менахема Бегина. Оставшаяся сумма предназначена на различные административные расходы.

Напомним, что 25 октября 2023 года Маоз предложил направить бюджет управления на военные нужды и на помощь эвакуированным.

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