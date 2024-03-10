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Экономика

Оливковое масло стало самым похищаемым продуктом в магазинах Испании

время публикации: 10 марта 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 11:56

Два года засухи привели к тому, что оливковое масло стало самым похищаемым продуктом в магазинах Испании, поскольку привлекло внимание организованной преступности в качестве объекта хищений с целью перепродажи, сообщает Financial Times.

Магазины начали запирать на замок 5-литровые емкости с оливковым маслом, а в некоторых сетях на бутылки с маслом начали крепить электронные датчики, как на дорогой алкоголь.

На текущий момент глобальное производство оливкового масла составляет 2,4 миллиона тонн, тогда как спрос составляет около 3 миллиона тонн. Испания является крупнейшим в мире производителем масла, но последние два года засуха нанесла сильный урон этому сектору экономики.

Схожая ситуация наблюдается и в Греции – еще одном традиционном производителе оливкового масла.

Отмечается, что в погоне за прибылью преступники занимаются не только хищением, но и разбавлением оливкового масла растительными маслами более дешевых сортов. В декабре 2023 года правоохранительные органы Испании и Италии задержали 11 человек в рамках совместной операции против международной преступной организации, занимавшейся подделкой оливкового масла.

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