x
10 марта 2024
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
10 марта 2024
|
10 марта 2024
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Экономика

Азербайджан купит у Израиля аэростат раннего предупреждения о воздушных угрозах Sky Dew

время публикации: 10 марта 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 07:20
Аэростат Sky Dew в небе у границы с Ливаном
. Photo by Ayal Margolin/Flash90

Азербайджанские СМИ сообщают о намерении Баку приобрести у Израиля радарный аэростат Sky Dew. Подробности сделки и этап, на котором она находится, не сообщаются. Однако следует подчеркнуть, что, поскольку система разрабатывалась Израилем совместно с США, для нее потребуется согласие Вашингтона.

Радарная аэростатная система Sky Dew ("Таль Шамаим"), крупнейшая в мире, была разработана департаментом "Хома" ("Стена") в управлении по разработке вооружений и технологических инфраструктур (МАПАТ) совместно с управлением противоракетной обороны США (MDA).

Система предназначена для лучшего контроля над воздушным пространством Израиля и отслеживания, среди прочего, крылатых ракет и дронов. Она способна засекать низколетящие цели, а с другой стороны – имеет более высокую предельную высоту отслеживания.

Израиль – один из крупнейших поставщиков оружия Азербайджану, хотя отнюдь не единственный. На этой неделе стало известно о закупке Баку боевых самолетов у Пакистана.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 февраля 2024

Израиль стал крупнейшим покупателем азербайджанской нефти
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 ноября 2023

Израиль поставит Азербайджану системы ПРО Barak-MX на 1,2 миллиарда долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 сентября 2023

Израиль подписал с Азербайджаном и Узбекистаном сделки "Зерно в обмен на технологии"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 апреля 2023

Израиль поставит Азербайджану два спутника