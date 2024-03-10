Азербайджан купит у Израиля аэростат раннего предупреждения о воздушных угрозах Sky Dew

Азербайджанские СМИ сообщают о намерении Баку приобрести у Израиля радарный аэростат Sky Dew. Подробности сделки и этап, на котором она находится, не сообщаются. Однако следует подчеркнуть, что, поскольку система разрабатывалась Израилем совместно с США, для нее потребуется согласие Вашингтона.

Радарная аэростатная система Sky Dew ("Таль Шамаим"), крупнейшая в мире, была разработана департаментом "Хома" ("Стена") в управлении по разработке вооружений и технологических инфраструктур (МАПАТ) совместно с управлением противоракетной обороны США (MDA).

Система предназначена для лучшего контроля над воздушным пространством Израиля и отслеживания, среди прочего, крылатых ракет и дронов. Она способна засекать низколетящие цели, а с другой стороны – имеет более высокую предельную высоту отслеживания.

Израиль – один из крупнейших поставщиков оружия Азербайджану, хотя отнюдь не единственный. На этой неделе стало известно о закупке Баку боевых самолетов у Пакистана.