Минфин запустил "Арену вызовов", на которой госструктуры будут искать решения проблем

Отдел главного аудитора в министерстве финансов запустил онлайн-платформу "Арена вызовов" ("Зират а-Этгарим"), на которой государственные структуры смогут делиться своими проблемами и искать способы их решения.

Платформа предназначена для обмена опытом между различными госструктурами и поиска решений у действующих и потенциальных поставщиков услуг, формирования запросов на разработку новых решений.

Также на платформе государственные структуры смогут публиковать экстренные запросы на решение проблем без необходимости в проведении тендера.

Так, среди запросов, которые уже опубликованы на "Арене" – поиск поставщиков почтовых услуг Земельному управлению, поиск образовательных программ в сфере продвижения сельского хозяйства, поиски решений в сфере дренажных систем для предотвращения затоплений в городах.