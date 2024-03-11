Банк "Леуми" заблокировал счета связанного с РААМ товарищества, переводившего средства ХАМАСу

Банк "Леуми" заблокировал счета, принадлежащие товариществу "Сиюа 48", связанному с возглавляемой Мансуром Аббасом партией РААМ. Основанием для этого стало подозрение, что средства используются для финансирования террористической деятельности.

Около месяца назад было опубликовано расследование "Кан", согласно которому товарищество переводило средства организации "Хир Ума", базирующейся в Турции и, по данным Общей службы безопасности, контролируемой террористической группировкой ХАМАС.

Только в 2021 году сумма переводов составила 440000 шекелей. Как сообщает "Кан", еще год назад контролер деятельности товариществ обратился к "Сиюа 48" за разъяснениями в связи с переводом миллионных сумм за границу. Основным получателем средств уже тогда называли "Хир Ума".