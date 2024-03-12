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Экономика

Суд отклонил иск 243 семей против пары "отказников" в проекте "Расселение-Застройка"

время публикации: 12 марта 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 07:29
Суд отклонил иск 243 семей против пары "отказников" в проекте "Расселение-Застройка"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Хайфский окружной суд отклонил иск 243 квартировладельцев 7 жилых зданий в Кирьят-Яме, требовавших вынудить пожилую супружескую пару подписать договор о расселении и застройке.

Судья Офра Атиас постановила, что отказ супругов является обоснованным с учетом их возраста (старше 70 лет), состояния здоровья, а также того факта, что за год до начала проекта они провели капитальный ремонт своей квартиры и достроили в ней бронированную комнату.

Согласно постановлению судьи, пожилая и не самая здоровая пара имеет право прожить последнюю треть своей жизни без неудобств, которыми сопровождается участие в таком долгосрочном проекте, тем более, что, с учетом ремонта, для них выгода от проекта значительно менее очевидна.

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