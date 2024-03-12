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Экономика

Частичная отмена "Закона Милчена" утверждена в 1-м чтении. Репатрианты будут отчитываться о капитале

время публикации: 12 марта 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 10:30
Частичная отмена "Закона Милчена" утверждена в первом чтении. Репатриантам придется отчитываться о капитале
Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении серию поправок к Ордонансу о подоходном налоге, направленных на увеличение прозрачности налоговой отчетности и на приведение налогового законодательства в соответствие с международными конвенциями.

В частности поправки включают отмену двух составляющих так называемого "Закона Милчена", на десять лет освобождающих новых репатриантов и реэмигрантов от необходимости отчитываться о своем капитале за границей, и о получаемых за границей доходах.

Составляющие "Закона Милчена", освобождающие репатриантов от уплаты налога с доходов за границей, остаются в силе.

Еще одна поправка обязывает доверенного управляющего отчитываться о доходах доверительного фонда, даже если все его учредители и бенефициары являются иностранными резидентами.

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