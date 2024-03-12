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Экономика

Израильские министры не хотят пересаживаться на электромобили

время публикации: 12 марта 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 08:26
Израильские министры не хотят пересаживаться на электромобили
Flash90. Фото С. Диамант

В 2023 году израильское управление правительственного автопарка закупило представительские электромобили Toyota bz4x и Hyundai Ionic 5, включив их в список автомобилей, которые могут выбрать себе члены правительства страны.

Однако, как сообщает "Калькалист", за прошедший год ни один из 37 министров не решил пересесть с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль.

Впрочем, если не произойдет каких-либо изменений, в ближайшем будущем у министров не останется выбора.

В рамках решения о переходе на электромобили с 2025 года управление государственного автопарка полностью прекратит покупать пассажирские автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а полный переход автопарка на электромобили намечен на 2035 год.

На электромобили Tesla израильские чиновники рассчитывать не смогут. Им предстоит выбирать из следующих электромобилей: KIA NIRO EV, KIA EV 6 PREMIUM, TOYOTA BZ4X, HYUNDAI IONIQ 5 PRESTIGE, GEELY GEOMETRY C, MG MARVEL R, BYD DOLPHIN (Design, Comfort), BYD ATTO 3 (Design, Comfort).

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