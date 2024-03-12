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В суд подан восьмой представительский иск против сети ультраортодоксального образования

время публикации: 12 марта 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 08:09
В суд подан восьмой представительский иск против сети ультраортодоксального образования.
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

В окружной суд по трудовым спорам в Иерусалиме подан очередной коллективный иск против частной сети ультраортодоксальных школ "а-Хинух а-Ацмаи", ассоциированной с партией "Агудат Исраэль".

В иске на 4 миллиона шекелей утверждается, что сеть платит 3000 учительниц зарплаты как временным работницам, и задерживает их выплату на месяц по сравнению с установленным в законе.

Это уже восьмой представительский иск против сети. Так, три недели назад против сети был подан иск за неоплату части составляющих заработной платы, на которые имеют право роженицы и молодые матери. Общая сумма исковых заявлений составляет 674 миллиона шекелей.

НКО "а-Хинух а-Ацмаи" управляет 270 учебными заведениями, в которых учатся 118 тысяч детей и работают 15 тысяч учителей.

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