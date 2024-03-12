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Экономика

Из тарифной реформы в общественном транспорте исчез бесплатный проезд для пожилых

время публикации: 12 марта 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 08:14
Из тарифной реформы в общественном транспорте исчез бесплатный проезд для пожилых
David Cohen/Flash90

Министерство транспорта опубликовало для ознакомления общественности черновик указа о надзоре за тарифами на проезд в общественном транспорте, в котором представило уточненную версию реформы "транспортной справедливости", продвигаемой в последний год министром транспорта Мири Регев.

Реформа предоставляет 50% скидки на месячные проездные для жителей населенных пунктов с индексом перифериальности 1-5 (за исключением населенных пунктов 9-10 социоэкономических кластеров), лицам с ограниченными возможностями и получателям пособий от Ведомства национального страхования.

Молодежь в возрасте от 18 до 26 лет (включительно) получит право на 33% скидки.

Демобилизованные военнослужащие и закончившие альтернативную службу получат право на год бесплатного проезда.

В то же время из реформы исчезло обещанное ранее полное освобождение пожилых людей от платы за проезд. Как сообщает "Калькалист", это сокращает стоимость реформы с 740 миллионов шекелей в год до 240 миллионов шекелей в год.

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