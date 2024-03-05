Минтруда продлил срок запрета на увольнение резервистов
время публикации: 05 марта 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 23:09
Министр труда Йоав Бен-Цур подписал вечером во вторник, 5 сентября, расширительный указ, продлевающий период запрета на увольнение резервистов с 30 до 60 дней с момента их возвращения со службы на место работы.
Кроме того, супруги резервистов, являющиеся родителями ребенка младше 14 лет, получат до 8 дней оплачиваемого пропуска работы.
Резервисты, которые не смогли использовать дни отпуска в 2023 году из-за войны, смогут перенести эти дни на 2024 год.
Расширительный указ распространяет действие договора, подписанного министерством финансов с Всеобщей федерацией профсоюзов и представителями работодателей, на всех наемных работников в Израиле, вне зависимости от того, кто является их работодателем.
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