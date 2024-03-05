Минтруда продлил срок запрета на увольнение резервистов

Министр труда Йоав Бен-Цур подписал вечером во вторник, 5 сентября, расширительный указ, продлевающий период запрета на увольнение резервистов с 30 до 60 дней с момента их возвращения со службы на место работы.

Кроме того, супруги резервистов, являющиеся родителями ребенка младше 14 лет, получат до 8 дней оплачиваемого пропуска работы.

Резервисты, которые не смогли использовать дни отпуска в 2023 году из-за войны, смогут перенести эти дни на 2024 год.

Расширительный указ распространяет действие договора, подписанного министерством финансов с Всеобщей федерацией профсоюзов и представителями работодателей, на всех наемных работников в Израиле, вне зависимости от того, кто является их работодателем.