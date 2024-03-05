x
05 марта 2024
|
последняя новость: 23:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
05 марта 2024
|
05 марта 2024
|
последняя новость: 23:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Экономика

Минтруда продлил срок запрета на увольнение резервистов

время публикации: 05 марта 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 23:09
Минтруда продлил срок запрета на увольнение резервистов
Miriam Alster/Flash90

Министр труда Йоав Бен-Цур подписал вечером во вторник, 5 сентября, расширительный указ, продлевающий период запрета на увольнение резервистов с 30 до 60 дней с момента их возвращения со службы на место работы.

Кроме того, супруги резервистов, являющиеся родителями ребенка младше 14 лет, получат до 8 дней оплачиваемого пропуска работы.

Резервисты, которые не смогли использовать дни отпуска в 2023 году из-за войны, смогут перенести эти дни на 2024 год.

Расширительный указ распространяет действие договора, подписанного министерством финансов с Всеобщей федерацией профсоюзов и представителями работодателей, на всех наемных работников в Израиле, вне зависимости от того, кто является их работодателем.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 февраля 2024

Министр труда уравнял условия соцработников в частном секторе с госсектором
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 февраля 2024

Подписано соглашение о помощи резервистам и их семьям
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 января 2024

Подан законопроект о принудительном пожертвовании наемными работниками нескольких сотен шекелей