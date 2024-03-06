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Ближневосточное представительство Starbucks увольняет 2000 сотрудников из-за бойкота

время публикации: 06 марта 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 22:37
Ближневосточное представительство Starbucks увольняет 2000 сотрудников из-за бойкота
AP Photo/Matt Rourke

Кувейтский холдинг "Альшая", владеющий франшизой сети кафе Starbucks на Ближнем Востоке и в Северной Африке, объявил об увольнении 2000 сотрудников "в связи с проблематичной средой работы в последние шесть месяцев".

Филиалы Starbucks в регионе столкнулись с призывами к бойкоту из-за позиции сети на фоне войны Израиля с террористической организацией ХАМАС, которую многие считают произраильской.

В 1300 филиалах Starbucks в регионе заняты 11000 сотрудников. При этом в Израиле сеть на данный момент не представлена. Попытка отрыть Starbucks в Израиле, предпринятая в 2001 году, провалилась и 6 филиалов были закрыты два года спустя.

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