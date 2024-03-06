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Экономика

Повышение налога на здравоохранение утверждено к итоговому чтению

время публикации: 06 марта 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 21:33
Повышение налога на здравоохранение утверждено к итоговому чтению
Nasser Ishtayeh/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям проект закона о повышении налога на здравоохранение с 2015 года для всех застрахованных в рамках Ведомства национального страхования.

Изначально минфин предлагал повысить всем налог на 0,15%, однако члены комиссии внесли изменение, повысив налог на 0,135% для зарабатывающих до 7.555 шекелей в месяц, и на 0,165% - налог на каждый шекель сверх этой суммы.

Таким образом, нижняя ступень налога на здравоохранения составит 3,235%, а верхняя ступень – 5,165%.

Кроме того, порог между двумя ступенями не будет проиндексирован и останется на уровне 7.555 шекелей.

По оценке минфина, это принесет государству в 2025 году 1,4 миллиарда шекелей, большую часть которых заплатят работники и предприниматели, зарабатывающие больше медианной заработной платы.

Размер налога для неработающих лиц останется без изменений (116 шекелей в месяц).

Повышение налога призвано финансировать расширение системы психологической помощи и душевного здоровья, долгое время остававшейся на задворках интересов минздрава.

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