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Экономика

Утвержден к подаче протестов проект "Расселение-Застройка" в Лоде на 6000 квартир

время публикации: 07 марта 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 21:20
Утвержден к подаче протестов проект "Расселение-Застройка" в Лоде на 6000 квартир
Chen Leopold/Flash 90

Комиссия по продвижению приоритетных жилищных проектов (ВАТМАЛ) утвердила к подаче протестов один из крупнейших проектов "Расселение-Застройка" в Израиле.

В рамках проекта будут снесены старые здания в южной части Лода возле железной дороги и завод "Дельколь", и на их месте будут построены 6032 квартиры в зданиях от 6 до 30 этажей. Из них 1200 квартир будут малогабаритными (площадью до 80 кв.м.).

Также будут построены новые общественные здания, торговые и офисные площади.

Улица Йосефталь будет превращена в широкий бульвар с выделенными полосами для общественного транспорта. Возле грузового железнодорожного вокзала будет создан терминал общественного транспорта.

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