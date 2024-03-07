Утвержден к подаче протестов проект "Расселение-Застройка" в Лоде на 6000 квартир

Комиссия по продвижению приоритетных жилищных проектов (ВАТМАЛ) утвердила к подаче протестов один из крупнейших проектов "Расселение-Застройка" в Израиле.

В рамках проекта будут снесены старые здания в южной части Лода возле железной дороги и завод "Дельколь", и на их месте будут построены 6032 квартиры в зданиях от 6 до 30 этажей. Из них 1200 квартир будут малогабаритными (площадью до 80 кв.м.).

Также будут построены новые общественные здания, торговые и офисные площади.

Улица Йосефталь будет превращена в широкий бульвар с выделенными полосами для общественного транспорта. Возле грузового железнодорожного вокзала будет создан терминал общественного транспорта.