Минфин опубликовал проект закона о введении налога на километраж

Министерство финансов опубликовало для ознакомления общественности проект закона о введении налога на километраж для автомобилей с электрическим двигателем.

Согласно законопроекту, налог в размере 15 агорот за километр проезда должен вступить в силу с 1 января 2026 года. Ожидаемые поступления в госказну – 1,35 миллиарда шекелей в первый год, 2,4 миллиарда шекелей в 2028 году.

При сценарии, в котором весь израильский автопарк переходит на электромобили, поступления от налога на километраж полностью заменят поступления от акциза на бензин и дизельное топлива (20 миллиардов шекелей).