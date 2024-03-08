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Экономика

Минфин опубликовал проект закона о введении налога на километраж

время публикации: 08 марта 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 08:44
Минфин опубликовал проект закона о введении налога на километраж
AP Photo/Julie Jacobson

Министерство финансов опубликовало для ознакомления общественности проект закона о введении налога на километраж для автомобилей с электрическим двигателем.

Согласно законопроекту, налог в размере 15 агорот за километр проезда должен вступить в силу с 1 января 2026 года. Ожидаемые поступления в госказну – 1,35 миллиарда шекелей в первый год, 2,4 миллиарда шекелей в 2028 году.

При сценарии, в котором весь израильский автопарк переходит на электромобили, поступления от налога на километраж полностью заменят поступления от акциза на бензин и дизельное топлива (20 миллиардов шекелей).

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