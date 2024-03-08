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Экономика

Принудительное пожертвование работниками резервистам 400 шекелей утверждено к итоговому чтению

время публикации: 08 марта 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 07:41
Принудительное пожертвование работниками резервистам 400 шекелей утверждено к итоговому чтению
Nati Shohat/Flash90

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект об удержании у работников стоимости одного дня оздоровительных выплат.

Удержанные средства (471 шекель у госслужащих и 418 шекелей в частном секторе) будут направлены в фонд помощи резервистам. У работников с заработной платой до 6000 шекелей в месяц, имеющих право на 5 дней оздоровительных, будет удержана стоимость половины дня.

По оценке минфина, данный шаг принесет в госказну 2 миллиарда шекелей, из которых 1,8 миллиарда пойдут на оплату особой выплаты резервистам, отслужившим более 61 дня, и 200 миллионов шекелей – на одноразовое увеличение дотации на бытовые расходы, выплачиваемой резервистам боевых частей, прослужившим более 45 дней.

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