Принудительное пожертвование работниками резервистам 400 шекелей утверждено к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект об удержании у работников стоимости одного дня оздоровительных выплат.

Удержанные средства (471 шекель у госслужащих и 418 шекелей в частном секторе) будут направлены в фонд помощи резервистам. У работников с заработной платой до 6000 шекелей в месяц, имеющих право на 5 дней оздоровительных, будет удержана стоимость половины дня.

По оценке минфина, данный шаг принесет в госказну 2 миллиарда шекелей, из которых 1,8 миллиарда пойдут на оплату особой выплаты резервистам, отслужившим более 61 дня, и 200 миллионов шекелей – на одноразовое увеличение дотации на бытовые расходы, выплачиваемой резервистам боевых частей, прослужившим более 45 дней.