Кибератака парализовала систему оплаты медицинских услуг в США

Хакерская атака парализовала работу системы электронной оплаты медицинских услуг Change Healthcare, которая обслуживает каждого третьего пациента вы США

В результате атаки тысячи поставщиков медицинских услуг не могут получить разрешения страховой компании на предоставление услуг, включая проведение операций и выдачу лекарств.

На данный момент компания UnitedHealth Group не дает прогнозов возобновления работы системы. Министерство здравоохранения США объявило, что примет меры по оказанию помощи пострадавшим структурам.