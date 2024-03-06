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Здоровье

Кибератака парализовала систему оплаты медицинских услуг в США

время публикации: 06 марта 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 06 марта 2024 г., 12:54
Кибератака парализовала систему оплаты медицинских услуг в США
AP Photo/Wilfredo Lee

Хакерская атака парализовала работу системы электронной оплаты медицинских услуг Change Healthcare, которая обслуживает каждого третьего пациента вы США

В результате атаки тысячи поставщиков медицинских услуг не могут получить разрешения страховой компании на предоставление услуг, включая проведение операций и выдачу лекарств.

На данный момент компания UnitedHealth Group не дает прогнозов возобновления работы системы. Министерство здравоохранения США объявило, что примет меры по оказанию помощи пострадавшим структурам.

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