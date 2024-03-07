Минздрав дал согласие на реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля"

Министерство здравоохранения опубликовало законопроект под названием "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", призванный изменить порядок импорта продуктов питания и косметики из Европы путем перекладывания ответственности за безопасность товаров с государства на импортеров.

После утверждения законопроекта импортеры, которые обязуются, что их товары соответствуют стандартам Европейского союза смогут ввозить товары без наличия прямой связи с производителем и без необходимости в предварительной проверке каждой импортируемой партии.

Вместо этого министерство здравоохранения будет проводить выборочные проверки на прилавках и складах.

Реформа не будет распространяться на продукты для гигиены полости рта, и косметические и гигиенические товары для младенцев и беременных женщин.