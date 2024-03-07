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Минздрав дал согласие на реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля"

время публикации: 07 марта 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 21:46
Минздрав дал согласие на реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля"
Moshe Shai/FLASH90

Министерство здравоохранения опубликовало законопроект под названием "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", призванный изменить порядок импорта продуктов питания и косметики из Европы путем перекладывания ответственности за безопасность товаров с государства на импортеров.

После утверждения законопроекта импортеры, которые обязуются, что их товары соответствуют стандартам Европейского союза смогут ввозить товары без наличия прямой связи с производителем и без необходимости в предварительной проверке каждой импортируемой партии.

Вместо этого министерство здравоохранения будет проводить выборочные проверки на прилавках и складах.

Реформа не будет распространяться на продукты для гигиены полости рта, и косметические и гигиенические товары для младенцев и беременных женщин.

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