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Израиль

Галант провел инспекцию накануне начала доставки гумпомощи в Газу морским путем

время публикации: 10 марта 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 18:03
Галант провел инспекцию накануне начала доставки гумпомощи в Газу морским путем
Michael Giladi/Flash90

Министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня, 10 марта, вместе с офицерами военно-морских сил ЦАХАЛа осмотрел побережье Газы накануне начала работ по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор морским путем.

Галант заявил, что процесс передачи гумпомощи морским путем согласован с США и Объединенными Арабскими Эмиратами, отметив, что все грузы будут доставляться к побережью Газы после соответствующей проверки на Кипре.

Министр подчеркнул, что будет сделано всё возможное, чтобы помощь получали нуждающиеся в ней мирные жители Газы.

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