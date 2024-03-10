Галант провел инспекцию накануне начала доставки гумпомощи в Газу морским путем

Министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня, 10 марта, вместе с офицерами военно-морских сил ЦАХАЛа осмотрел побережье Газы накануне начала работ по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор морским путем.

Галант заявил, что процесс передачи гумпомощи морским путем согласован с США и Объединенными Арабскими Эмиратами, отметив, что все грузы будут доставляться к побережью Газы после соответствующей проверки на Кипре.

Министр подчеркнул, что будет сделано всё возможное, чтобы помощь получали нуждающиеся в ней мирные жители Газы.