ЦАХАЛ провел учения по переброске под огнем техники, боеприпасов и продовольствия к северной границе

На прошлой неделе ЦАХАЛ отрабатывал логистику переброски по воздуху и по суше техники, боеприпасов, продовольствия в Северный военный округ. В учениях, которые проводились под руководством Управления логистики и технологии, принимали участие военно-воздушные силы и различные подразделения сухопутных войск.

В рамках учений отрабатывалась погрузка и разгрузка оборудования и других грузов с самолетов ВВС, а также транспортировка грузов по земле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщается, что с начала войны при участии ВВС было осуществлено семь операций по материально-техническому снабжению сил, находящихся в секторе Газы. По воздуху было доставлено около 110 тонн грузов. Тысячи операций по снабжению сил были осуществлены наземными силами.