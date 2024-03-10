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Израиль

ЦАХАЛ провел учения по переброске под огнем техники, боеприпасов и продовольствия к северной границе

время публикации: 10 марта 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 19:41
ЦАХАЛ провел учения по переброске под огнем техники, боеприпасов и продовольствия к северной границе
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе ЦАХАЛ отрабатывал логистику переброски по воздуху и по суше техники, боеприпасов, продовольствия в Северный военный округ. В учениях, которые проводились под руководством Управления логистики и технологии, принимали участие военно-воздушные силы и различные подразделения сухопутных войск.

В рамках учений отрабатывалась погрузка и разгрузка оборудования и других грузов с самолетов ВВС, а также транспортировка грузов по земле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщается, что с начала войны при участии ВВС было осуществлено семь операций по материально-техническому снабжению сил, находящихся в секторе Газы. По воздуху было доставлено около 110 тонн грузов. Тысячи операций по снабжению сил были осуществлены наземными силами.

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