ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в южном Ливане террористов, готовившихся к обстрелу. Видео

ВВС ЦАХАЛа после получения информации от военных наблюдателей уничтожили в южном Ливане группу боевиков, вооруженных переносными противотанковыми ракетными комплексами.

Террористы были ликвидированы в районе Шебаа до того, как успели осуществить очередные пуски противотанковых ракет.

ЦАХАЛ также подтверждает, что сегодня БПЛА "Хизбаллы" упал на открытой местности в районе горы Хермон. Никто не пострадал, ущерб причинен не был.

Сегодня же был зафиксирован пуск противотанковой ракеты в сторону поселка Малкия. Пострадавших нет, повреждена военная машина.