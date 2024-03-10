ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в южном Ливане террористов, готовившихся к обстрелу. Видео
время публикации: 10 марта 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 16:02
ВВС ЦАХАЛа после получения информации от военных наблюдателей уничтожили в южном Ливане группу боевиков, вооруженных переносными противотанковыми ракетными комплексами.
Террористы были ликвидированы в районе Шебаа до того, как успели осуществить очередные пуски противотанковых ракет.
ЦАХАЛ также подтверждает, что сегодня БПЛА "Хизбаллы" упал на открытой местности в районе горы Хермон. Никто не пострадал, ущерб причинен не был.
Сегодня же был зафиксирован пуск противотанковой ракеты в сторону поселка Малкия. Пострадавших нет, повреждена военная машина.
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