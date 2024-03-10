Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны трое подозреваемых

10 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали троих подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводили в деревнях Силат ад-Дахар и Фанадкумия – в районе, где 9 марта в результате подрыва мины были ранены семь военнослужащих.

Также военные действовали в Рамалле и около Рамаллы – в Эль-Бире и Бир-Зайте.

Происходили столкновения. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3500 подозреваемых в терроре, более 1500 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.