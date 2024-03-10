Родственники похищенных требуют встречи с Нетаниягу и членами военного кабинета
время публикации: 10 марта 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 18:37
Возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве проходит демонстрация родственников похищенных и удерживаемых в Газе израильтян. Они настаивают на немедленной встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и членами "узкого" военного кабинета.
Родственники похищенных говорят о том, что новости о ходе переговоров с ХАМАСом они вынуждены узнавать из СМИ, поскольку ни одно официальное лицо не поддерживает с ними связь и не информирует о происходящем.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером в "Кирие" состоится заседание "узкого" военного кабинета.
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