Минздрав Газы сообщил, что с начала войны в секторе погибли более 31 тысячи человек

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 10 марта, что с начала боевых действий (7 октября) в секторе Газы погибли 31045 человек, 72654 получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние сутки в ходе боевых действий в Газе были убиты 85 человек, 130 получили ранения.

Данная информация не поддается проверке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 12000 боевиков и их командиров. ХАМАС признает гибель примерно 6000 своих боевиков.