ЦАХАЛ в ночь на 10 марта провел операции в Рамалле и около Шхема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 марта действовали в Рамалле и Аль-Бире (около Рамаллы), около Шхема (в Салэме и Джабаль аль-Арме), а также в деревне Силат ад-Дахр (к югу от Дженина).

Ночью над Калькилией были замечены израильские БПЛА.

Сообщалось также, что ЦАХАЛ действовал около бывшего еврейского поселка Хомеш, на севере Самарии.

Поступали сообщения о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 марта.