Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 марта, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 14-26, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-21, на Голанских высотах – 8-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду будет малооблачно, ожидается значительное повышение температуры.