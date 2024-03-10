Нетаниягу в интервью Politico: "Моя политика вредит интересам Израиля? Байден ошибается"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью журналу Politico, принадлежащему издательскому дому Axel Springer SE, прокомментировал критику в свой адрес со стороны президента США Джо Байдена.

В субботу, 9 марта, в интервью MSNBC, Байден заявил, что вторжение израильской армии в Рафах (Рафиах) на юге сектора Газы станет "красной чертой" для премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Отметив, что Нетаниягу проводит ошибочную политику.

В начале интервью премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Не знаю, что имел в виду президент (Байден), но если он имел в виду, что я провожу политику против большинства израильского общества и что это вредит интересам Израиля, он ошибается и в том, и в другом. Это не только моя личная политика, это политика, которую поддерживает подавляющее большинство израильтян.

Они поддерживают действия, которые мы предпринимаем для уничтожения оставшихся террористических батальонов ХАМАСа. Они говорят, что после того, как мы уничтожим Хамас, последнее, что нам следует сделать, это ввести в Газу Палестинскую администрацию, которая учит своих детей терроризму и финансирует терроризм".

Нетаниягу заявил, что избиратели также поддерживают его позицию в том, что Израиль обязан отвергнуть попытку навязать ему палестинское террористическое государство. "Большинство израильтян понимает, что если мы этого не сделаем, мы вернёмся к резне 7 октября", – сказал он.

"Поэтому моя политика – это политика большинства израильтян. Подавляющее большинство граждан сплочено как никогда. Они понимают, что хорошо и что важно для Израиля, и они правы, – заключил он.

Пресс-служба канцелярии главы правительства отмечает, что интервью с Биньямином Нетаниягу будет транслироваться вечером 10 марта.