Жителям Сахнина, создавшим террористический "отряд", предъявлены обвинения

В окружной суд Хайфы подано обвинительное заключение против жителей Сахнина (всем около 20-25 лет на момент совершения преступления), задержанных по подозрению в террористической деятельности.

Согласно представленному обвинению, Мухаммад Халид Халайла и Мухаммад Юсуф Халайла, а позже Баха Шалаэта, Диа Шалаэта, Мухаммад Халид Агбайра, Мухаммад Аюш, Мухаммад Шухана и Мухаммад Абу Салах в мае 2021 года, во время проведения в Газе антитеррористической операции "Страж стен", вступили в сговор с целью совершения теракта-убийства, контактировали с иностранным агентом и агентом ХАМАСа, незаконно приобретали оружие и боеприпасы, участвовали в поджоге и совершали другие преступления.

В 2021 году двое обвиняемых приобрели два самодельных пистолета-пулемета и тренировались в их применении с еще двумя подозреваемыми. Один из обвиняемых прошел диверсионную подготовку в Дженине. Своему "отряду" они дали название "Хурас Калат аль-Таухид". На одной из встреч участники этого "отряда" обсуждали вариант вступления в ряды ЦАХАЛа или израильской полиции для приобретения боевых навыков и кражи оружия, а также обсуждали возможность выезда за границу для прохождения обучения обращению с оружием. Они продолжали приобретать оружие, боеприпасы, защитные жилеты. Обсуждали вариант подрыва автобуса с солдатами около КПП рядом с Хайфой. Также ими собирались данные об оборонных объектах. Через соцсети некоторые из участников "отряд" контактировали с представителем боевиков "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и согласовали с ним, что "отряд" будет ассоциирован с ХАМАСом.