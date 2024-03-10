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Израиль

ЦАХАЛ сообщил, что в бою на юге Газы погиб еще один военнослужащий

время публикации: 10 марта 2024 г., 16:21 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 16:32
Михаэль Галь, 29 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Михаэль Галь, 29 лет, из Иерусалима, боец ​​вспомогательной роты 450-го батальона 828-й учебной бригады "Бисламах".

Михаэль Галь проходил срочную службу в составе бригады "Гивати". Он добровольно пошел служить в боевое подразделение, которое действовало в секторе Газы.

C 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 248 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 588 военнослужащих ЦАХАЛа.

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