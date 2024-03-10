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Израиль

В Бака аль-Гарбии застрелен бывший член местного совета

время публикации: 10 марта 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 19:24
В Бака аль-Гарбии убит мужчина
Flash90

В Бака аль-Гарбии неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по автомобилю. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что был ранен мужчина примерно 60 лет, он скончался до приезда "скорой".

Из полиции сообщили, что личность убитого пока не установлена.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск стрелявшего (или стрелявших), изучаются обстоятельства происшествия.

По информации новостной службы N12, убит бывший член местного совета Бака аль-Гарбии.

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