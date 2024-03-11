Бен-Гвир добивается снятия взыскания с комдива Хирама, по чьему приказу в Газе взорвали университет

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обратился с письмом к министру обороны Йоаву Галанту, в котором настаивает на том, что следует дать указание начальнику генштаба отменить взыскание в отношении бригадного генерала Барака Хирама. Об этом на сайте Ynet пишет Элиша Бен-Кимон.

Бригадный генерал Барак Хирам, командир 99-й дивизии "А-Базак", действовавшей в секторе Газы, получил выговор от начальника генштаба ЦАХАЛа Герци а-Леви и командующего Южным военным округом генерал-майора Ярона Финкельмана после того, как по приказу комдива, без согласования с генштабом и командованием округа, 17 января 2024 года было взорвано здание университета "Аль-Исра", располагавшееся в районе Мадинат аз-Захра, к югу от города Газа (видео подрыва получило в скором времени широкое распространение в СМИ и соцсетях).

Как пишет Ynet, в своем письме Галанту министр Бен-Гвир заявляет: "Вместо того, чтобы наградить его медалью за проявленный героизм, начальник штаба решил объявить ему выговор. Это позорное решение, которое может лишить командиров ЦАХАЛа способности принимать смелые решения в режиме реального времени".

Здание университета "Аль-Исра" располагалось недалеко от побережья Средиземного моря и парка развлечений "Шарк", который был превращен в военный объект террористами ХАМАСа – с его территории велись ракетные обстрелы. Постфактум израильские СМИ сообщали, что учебный комплекс "Аль-Исра" был заминирован до такой степени, что было решено его уничтожить, а не разминировать, чтобы не подвергать риску военнослужащих. Позже выяснилось, что это решение не было должным образом согласовано комдивом Бараком Хирамом с вышестоящим военным руководством. Отметим также, что в течение нескольких месяцев перед подрывом израильские военные использовали некоторые относительно безопасные помещения университета "Аль-Исра" как место для временного проживания.