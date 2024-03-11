В Эйлате пожилой дайвер потерял сознание, в больнице констатировали его смерть
время публикации: 11 марта 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 11:45
Утром в понедельник, 11 марта, в Эйлате из моря вытащили пожилого мужчину, примерно 70 лет, потерявшего сознание во время погружения под воду. Пострадавший был в критическом состоянии.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Йосефталь". Он был помещен в отделение интенсивной терапии.
Вскоре врачи констатировали смерть этого человека.