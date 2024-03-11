Министр обороны Йоав Галант грозно поздравил мусульман с Рамаданом: "Не делайте ошибок"

Министр обороны Йоав Галант выступил с обращением к мусульманам в преддверии священного исламского месяца Рамадан. "Месяц Рамадан – важный месяц, когда был ниспослан Коран, и в этом месяце возможно улучшение соседских взаимоотношений и улучшение родственных связей", – заявил Галант.

"Мы знаем, что Рамадан может быть и месяцем джихада ("священной войны против неверных"), – продолжил министр обороны, обращаясь к палестинцам. – И мы говорим всем, кто хочет испытать нас: мы готовы, не делайте ошибок".

"Я хочу поздравить вас и обратиться ко всем – Государство Израиль уважает культовую свободу мечети Аль-Акса и других святынь. "Рамадан карим" ("щедрого Рамадана"), – завершил свое поздравление Йоав Галант.

Напомним, ранее Галант высказывал предположение, что целью ХАМАСа, который поддерживают Иран и "Хизбалла", является превращение Рамадана в продолжение "трагедии 7 октября". Он предупредил, что ХАМАС для этого будет пытаться использовать любой предлог, и, в первую очередь, ситуацию вокруг Храмовой горы и Иерусалима.

Министр обороны также раскритиковал своих партнеров по правительственной коалиции, не называя их имен. Он сказал, что любые безответственные заявления могут иметь эффект лавины во время напряженного периода как является Рамадан. Он попросил политиков не давать поводов ХАМАСу и Ирану для этого, а наоборот пытаться всеми способами "успокоить район".