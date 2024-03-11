Тело женщины найдено в доме ее сожителя в Афуле, он арестован

Женщина в возрасте 48 лет обнаружена в Афуле без признаков жизни, на ее теле найдены следы насильственной смерти.

Женщина находилась в доме ее сожителя, сам сожитель и его брат арестованы по подозрению в причастности к ее убийству.

Полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. Имя погибшей на данном этапе не было опубликовано.