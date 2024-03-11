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Израиль

Тело женщины найдено в доме ее сожителя в Афуле, он арестован

время публикации: 11 марта 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 12:26
Тело женщины найдено в доме ее сожителя в Афуле, он арестован
Flash90. Фото: А.Султан

Женщина в возрасте 48 лет обнаружена в Афуле без признаков жизни, на ее теле найдены следы насильственной смерти.

Женщина находилась в доме ее сожителя, сам сожитель и его брат арестованы по подозрению в причастности к ее убийству.

Полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. Имя погибшей на данном этапе не было опубликовано.

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