Тело женщины найдено в доме ее сожителя в Афуле, он арестован
время публикации: 11 марта 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 12:26
Женщина в возрасте 48 лет обнаружена в Афуле без признаков жизни, на ее теле найдены следы насильственной смерти.
Женщина находилась в доме ее сожителя, сам сожитель и его брат арестованы по подозрению в причастности к ее убийству.
Полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. Имя погибшей на данном этапе не было опубликовано.
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