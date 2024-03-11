Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ходе наземной операции в секторе Газы. 162-я дивизия продолжает действовать в центре сектора. 98-я дивизия развивает наступление в Хан-Юнисе.

Бойцы бригады "Нахаль" за последние сутки ликвидировали в центре сектора около 15 боевиков посредством снайперского огня, в ближнем бою или ударами с воздуха.

Бойцы бригады коммандос, действуя в районе Хамад, к северу от Хан-Юниса, выявили несколько квартир, которые использовались боевиками, задержаны террористы, обнаружены оружие и боеприпасы.

В ходе боевых действий по бойцам бригады "Гивати" была выпущена противотанковая ракета. Вскоре после этого бойцы спецназа "Маглан" ликвидировали боевика, обстрелявшего израильских военных. ЦАХАЛ заявляет, что с израильской стороны потерь не было.

В районе Аль-Карара в городе Хан-Юнис бойцы 828-й бригады "Бисламах" атаковали боевиков, применяя авиацию, танки и снайперское оружие.

В северной части побережья сектора Газы ударом с воздуха было уничтожено судно, которое использовали террористы.