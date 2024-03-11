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Израиль

ЦАХАЛ заявил о нанесении серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане

время публикации: 11 марта 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 14:08
ЦАХАЛ заявил о нанесении серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о нанесении днем 11 марта удара по объекту "Хизбаллы" в районе Аль-Джабина, на юге Ливана. Также сообщается, что ночью был атакован объект "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что ранее сегодня было выявлено проникновение двух БПЛА противника на севере Голанских высот. Беспилотники упали на открытой местности. Сведений о причиненном ущербе нет.

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