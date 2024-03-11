ЦАХАЛ заявил о нанесении серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ сообщает о нанесении днем 11 марта удара по объекту "Хизбаллы" в районе Аль-Джабина, на юге Ливана. Также сообщается, что ночью был атакован объект "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что ранее сегодня было выявлено проникновение двух БПЛА противника на севере Голанских высот. Беспилотники упали на открытой местности. Сведений о причиненном ущербе нет.