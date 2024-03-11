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Израиль

В результате аварии в Петах-Тикве погиб мотоциклист

время публикации: 11 марта 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 19:31
Мотоциклист в критическом состоянии после аварии в Петах-Тикве
Пресс-служба МАДА

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля с мотоциклом на пересечении улиц Каплан и Жаботински в Петах-Тикве. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" получила сообщение об инциденте в 16:06.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали двоим пострадавшим неотложную помощь: мотоциклист в возрасте около 40 лет получил множественные повреждения и был доставлен в больницу в критическом состоянии, женщина в возрасте около 60 лет, находившаяся в автомобиле, в состоянии средней степени тяжести.

Позднее медики передали в полицию, что мотоциклист скончался от полученных травм. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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