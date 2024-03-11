Стрельба в Лоде. Полицейскими и пограничниками нейтрализован вооруженный преступник

В ночь на 11 марта в полицию поступили сообщения о вооруженном мужчине и стрельбе в квартале Сах в Лоде. Прибывших пограничников и полицейских вооруженный человек взял на прицел. Не дожидаясь, когда преступник откроет огонь, полицейские его нейтрализовали выстрелами.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что преступник под стражей доставлен для оказания ему медицинской помощи в больницу "Асаф а-Рофе".

У задержанного конфискована винтовка М16 и боеприпасы.

Командующий полицией центрального округа генерал-майор Ави Битон посетил место происшествия и ознакомился с деталями происшествия. Он поблагодарил полицейских и пограничников за решительность и быструю реакцию, благодаря которым была устранена угроза для них самих, а также для безопасности других граждан.