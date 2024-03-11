Более семидесяти сирот из сектора Газы перевезены в Иудею и Самарию

Без утверждения решения кабинетом министров и без вмешательства палестинской террористической организации ХАМАС более 70 осиротевших детей из сектора Газы были перевезены в Иудею и Самарию в рамках гуманитарной операции ЦАХАЛа и Гражданского управления.

Как сообщает в понедельник, 11 марта, новостная служба 12 канала, Армия обороны Израиля и Гражданское управление, действующее на территории Иудеи и Самарии, по распоряжению Штаба по национальной безопасности осуществили операцию по эвакуации более семидесяти палестинских сирот из сектора Газы. В рамках этой операции дети были перевезены через территорию Израиля.

Эвакуацию сирот разрешил Штаб по национальной безопасности при министерстве главы правительства, группу детей сопровождают несколько десятков взрослых жителей сектора Газы. Все они работали и ухаживали за детьми в сиротском приюте SOS, который в связи с войной перестал действовать и был перевезен в Бейт-Лехем. О проведении безопасной эвакуации сирот просила посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер.

Для осуществления эвакуации были привлечены крупные силы ЦАХАЛа, которым потребовалось проложить безопасный коридор от пограничного переезда Таба до туннельного шоссе на въезде в Иерусалим, чтобы палестинские автобусы могли беспрепятственно проехать на территорию палестинской администрации.

Факт проведения такой операции в то самое время, когда контролирующий сектор Газы ХАМАС продолжает удерживать похищенных в "черную субботу" 7 октября израильских граждан и отказывается даже сообщить имена и количество выживших заложников, возмутил многих членов израильского правительства.

Члены кабинета министров по внешней политике и обороне не были оповещены об этой операции. Министр финансов Бецалель Смотрич подчеркнул: "Тот, кто проявляет милосердие к жестоким, в конечном счете будет жесток с милосердными. Это аморально, и я требую от премьер-министра разъяснений, кто отдал столь аморальный приказ и исходя из каких полномочий, в то время как наши похищенные дети находятся в плену у врага".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что "так не руководят страной, когда хотят абсолютной победы". По его словам, "есть множество ложных "гуманных шагов", за которые приходится расплачиваться гражданам Израиля. На войне необходимо сокрушить противника, а не красоваться".

Лидер оппозиции Яир Лапид, комментируя операцию в неведении кабинета министров по политике и обороне, отметил: "А есть хоть что-то, о чем этот кабинет оповещен?"