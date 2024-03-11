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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 11 марта провел операции в Туль-Кареме, Шхеме и Хевроне

время публикации: 11 марта 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 07:06
ЦАХАЛ в ночь на 11 марта провел операции в Туль-Кареме, Шхеме и Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 марта действовали в Туль-Кареме и в Нур аш-Шамсе (к востоку от города), в Шхеме (в основном в Балате) и около Шхема (в Кабалане), а также в Хевроне и в Джалазуне (к северу от Рамаллы).

Ночью террористы обстреляли еврейский поселок Кфар Эцион, к северу от Хеврона. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сообщалось о вооруженных столкновениях в ходе проведения операций.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

Задержаны подозреваемые в терроре (их число уточняется).

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 марта.

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