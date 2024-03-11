Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 20 подозреваемых

10 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 20 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе, Калькилии. В ходе операций в районе Туль-Карема были обезврежены мины, заложенные на пути следования израильских военных.

В Калькилии в ходе обыска в доме разыскиваемого террориста были конфискованы оружие и семь самодельных бомб, находившиеся в автомобиле задержанного, оказавшего вооруженное сопротивление. Кроме того, было конфисковано около 150 тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора.

Также задержания подозреваемых в терроре осуществлялись в деревнях Уади Симан и Мизра-Ануани.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3500 подозреваемых в терроре, более 1500 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.