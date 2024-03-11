Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 марта, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Во второй половине дня усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 6-16 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 12-25, в Беэр-Шеве – 8-22, в Мицпе-Рамоне – 4-16, на побережье Мертвого моря – 12-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-21, на Голанских высотах – 7-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

Во вторник-среду будет малооблачно, ожидается значительное повышение температуры. В четверг температура немного понизится.