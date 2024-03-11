В Лоде убит мужчина, полиция начала расследование
время публикации: 11 марта 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 17:50
В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Аялон поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения на улице Адмор а-Эмцаи в Лоде.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили мужчину в возрасте около 50 лет с проникающими ранениями и без признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, информация уточняется.
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