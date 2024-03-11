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Израиль

В Лоде убит мужчина, полиция начала расследование

время публикации: 11 марта 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 17:50
В Лоде убит мужчина, полиция начала расследование
Пресс-служба полиции Израиля

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Аялон поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения на улице Адмор а-Эмцаи в Лоде.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили мужчину в возрасте около 50 лет с проникающими ранениями и без признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, информация уточняется.

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