В Лоде убит мужчина, полиция начала расследование

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Аялон поступило сообщение о пострадавшем в результате нападения на улице Адмор а-Эмцаи в Лоде.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили мужчину в возрасте около 50 лет с проникающими ранениями и без признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, информация уточняется.