Обратный отсчет Нетаниягу: "Мы ликвидировали четвертый номер в ХАМАСе, остальные на очереди"

"Мы на пути к полной победе, – заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу в опубликованном им видеоролике по случаю возможной ликвидации в секторе Газы замглавы военного крыла ХАМАСа Маруана Иссы. – По пути к этой победе мы ликвидировали "четвертый номер" в ХАМАСе, и третий, второй и первый на очереди. Все они обречены, и мы доберемся до каждого".

Напомним, вечером 10 марта стало известно, что в секторе Газы, возможно, был ликвидирован Маруан Исса, а утром 11 марта было разрешено к публикации, что в воскресенье ЦАХАЛ атаковал дом в Нусейрате (центр сектора Газы), в котором, по данным израильской разведки, скрывался Маруан Исса.

Атака была осуществлена вскоре после полуночи. Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько домов в районе Нусейрата, а также цели между мечетью Ахмада Ясина и новым городским рынком, в центре сектора. Атака сопровождалась необычным отключением интернета и связи. Теперь достоверно известно, что основной целью был Маруан Исса, но пока не подтверждено, что он был уничтожен.

В момент нанесения удара рядом с Маруаном Иссой мог находиться еще один высокопоставленный командир боевиков ХАМАСа Рази Абу Тама.

Говоря о номерах от 1 до 4, Нетаниягу, вероятно, имел в виду следующее: 1 – Яхья Синуар (лидер ХАМАСа в Газе), 2 – Мухаммад Дэйф (основатель военного крыла ХАМАСа), 3 – Маруан Исса (заместитель Дэйфа), 4 – Салах аль-Арури (член политбюро ХАМАСа, ликвидированный 2 января 2024 года в Бейруте). Отметим, что формально Израиль не брал на себя ответственность за уничтожение аль-Арури.