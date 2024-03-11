Опубликованы результаты подсчета голосов на втором туре муниципальных выборов в некоторых городах

После полуночи были опубликованы первые результаты голосования во втором туре муниципальных выборов.

В Тират а-Кармеле Дуду Коэн одержал победу над Эли Коэном и займет кресло мэра.

Кандидат от партии "Ционут а-Датит" Яир Шетбун победил на выборах в Ариэле.

Шмуэль Буксер остается на посту мэра в Нис-Ционе.

После подсчета 75% голосов в Бейт-Шемеше побеждает кандидат от "Дегель а-Тора" Шмуэль Гринберг. Он уже начал принимать поздравления от своих соратников и избирателей.

В Рамле еще на одну каденцию в кресле мэра остается Михаэль Видаль.

В Хайфе, после подсчета три голосов, 60% получает Йона Яхав. Еще до окончания подсчета голосов Давид Эциони признал свое поражение и поздравил Йону Яхава, пожелав ему удачи на посту главы города.

В Реховоте победу над кандидатом от "Еш Атид" Зоаром Блюмом одержал Матан Диль.

Явка избирателей составила 44%, что почти на 10% ниже, чем в первом туре выборов. В отличие от первого дня выборов в органы местной власти, день второго тура не являлся официальным выходным днем.