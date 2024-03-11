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Израиль

Реувен Веллер приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство соседа за лай собаки

время публикации: 11 марта 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 13:17
Реувен Веллер приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство соседа за лай собаки
Yossi Zamir/Flash90

16 лет тюремного заключения, еще 15 месяцев условного срока и выплата компенсации в размере 258 тысяч шекелей: такой приговор был вынесен в понедельник, 11 марта, против Реувена Веллера, совершившего четыре года назад убийство соседа, начальника охраны иерусалимского суда Амоса Саара. Убийству предшествовала длительная вражда потерпевшего и обвиняемого.

По данным обвинительного заключения, с 2018 года Реувен Веллер преследовал Саара и его семью и угрожал им, утверждая, что лай их собаки ему мешает.

В декабре 2019 года Веллер взял кухонный нож и пошел к соседям домой, напал на Амоса Саара, открывшего ему дверь, и многократно ударил его ножом в верхнюю часть тела. Пострадавший пытался обратиться к соседям за помощью, но Веллер гнался за ним, продолжая бить ножом, затем воткнул нож в район затылка Амоса Саара, после чего тот скончался.

Обвинение просило приговорить убийцу к 21 году тюрьмы. Представители обвинения еще не приняли решение, будут ли апеллировать на приговор.

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