Боевики-шииты в Ираке заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гуриона" в Тель-Авиве

Проиранская шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что вечером 11 марта она якобы осуществила атаку на международный аэропорт Израиля с помощью БПЛА.

Агентство "Аль-Ахед" опубликовало копию заявления группировки. "В понедельник вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали при помощи беспилотника аэропорт Бен-Гурион", – говорится в документе.

Данная информация не подтверждается никакими источниками в Израиле.

Отметим, что подобные заявления со стороны проиранских боевиков в Ираке звучали многократно: 9 марта они заявляли об атаке НПЗ в Хайфе, несколько раз утверждали, что запустили БПЛА по порту Ашдода и о том, что был нанесен удар по хайфскому порту. Эти заявления до сих пор не подтверждались.