Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12 марта: атаки ВВС и удары артиллерии, гибель футболиста сборной

В ночь на 12 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Ночью информация о ходе боевых действий поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в городе Газа;

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Дир аль-Балахе, Аль-Магази, Аль-Бурейдже, Нусейрате; ЦАХАЛ атаковал дом семьи Абу Синджар в Дир аль-Балахе - по меньшей мере, один убитый, есть раненые; сообщалось об интенсивной стрельбе в районе Аль-Магази.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Аль-Караре и Хан-Юнисе, а также по целям в районе Ан-Наср, к северу от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе и к востоку от Хан-Юниса; несколько человек были ранены в результате обстрела дома к западу от Рафаха.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о девяти убитых и более 20 раненых, доставленных в больницу "Шифа" в городе Газа после удара ЦАХАЛа по цели около развязки Кувейт. ХАМАС утверждает, что была обстреляна толпа, ожидавшая грузовики с гуманитарной помощью.

Источники в Газе сообщают, что от ран, полученных в Хан-Юнисе 11 марта во время удара ЦАХАЛа, в больнице умер футболист "национальной сборной Палестины" Мухаммад Баракат.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 12 марта.