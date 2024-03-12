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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана. Видео

время публикации: 12 марта 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 09:00
ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 12 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали три пусковые установки на юге Ливана, из которых ранее был осуществлен обстрел Голанских высот и Верхней Галилеи. Зафиксировано точное поражение целей.

В 7:00 12 марта в Верхней Галилее и на севере Голанских высот были слышны сигналы тревоги "Цева адом". Были зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана. Тревога прозвучала в Раджаре, Кфар Сольде, Эйн Кинии, Снире, Шаар Йешуве.

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