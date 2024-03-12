ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана. Видео

Утром 12 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали три пусковые установки на юге Ливана, из которых ранее был осуществлен обстрел Голанских высот и Верхней Галилеи. Зафиксировано точное поражение целей.

В 7:00 12 марта в Верхней Галилее и на севере Голанских высот были слышны сигналы тревоги "Цева адом". Были зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана. Тревога прозвучала в Раджаре, Кфар Сольде, Эйн Кинии, Снире, Шаар Йешуве.