ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки на юге Ливана. Видео
время публикации: 12 марта 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 12 марта 2024 г., 09:00
Утром 12 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали три пусковые установки на юге Ливана, из которых ранее был осуществлен обстрел Голанских высот и Верхней Галилеи. Зафиксировано точное поражение целей.
В 7:00 12 марта в Верхней Галилее и на севере Голанских высот были слышны сигналы тревоги "Цева адом". Были зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана. Тревога прозвучала в Раджаре, Кфар Сольде, Эйн Кинии, Снире, Шаар Йешуве.